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Didim Belediye Meclisi'nden doğalgaz yatırımına destek - Son Dakika

Didim Belediye Meclisi'nden doğalgaz yatırımına destek

04.02.2022 16:26
Didim Belediye Meclisi'nden doğalgaz yatırımına destek

Didim Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda ilçeye doğalgaz altyapısı getirecek olan şirkete destek verilmesi kararlaştırıldı.

Didim Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda ilçeye doğalgaz altyapısı getirecek olan şirkete destek verilmesi kararlaştırıldı.

Didim Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığında Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının ilk oturumunda ilgili komisyonlara gönderilen 4 madde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin en dikkat çeken maddelerinden bir tanesi de ilçeye gelecek olan doğalgaz yatırımı oldu. Maddeyle ilgili olarak Didim'e doğalgazın getirilmesi ve meskenlere ulaştırılması işinde anlaşma sağlanan ilgili firmaya belediye tarafından her türlü yardımın yapılması, altyapı, yol, bakım ve kazı gibi işlemlerde hizmetler için destek verilmesi, şirketin belediyedeki tüm resmi iş ve işlemlerinden ücret alınmaması konularında meclis üyelerine bilgi verildi. Didim'e kazandırılacak doğalgaz yatırımının Didim Belediyesi tarafından desteklenmesine yönelik oylamaya sunulan madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere havale edildi. - AYDIN

Didim Belediye Meclisi'nden doğalgaz yatırımına destek
Didim Belediye Meclisi'nden doğalgaz yatırımına destek

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Doğalgaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediye Meclisi'nden doğalgaz yatırımına destek - Son Dakika


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