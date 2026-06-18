Didim Belediyesi Balat\'ta buğday hasadı gerçekleştirdi

Didim Belediyesi tarafından Balat Mahallesi'nde buğday hasadı gerçekleştirildi. Üretimi destekleyen çalışmalar kapsamında yürütülen hasat, belediyenin ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştirildi.

Balat Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat çalışmaları sırasında belediye ekipleri sahada görev aldı. Hasat süreci, belediye bünyesindeki ekipmanların kullanımıyla yürütülürken, üretim çalışmalarının önemli aşamalarından biri tamamlandı. Didim Belediyesi, üretimi destekleyen ve yerel kalkınmaya katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor. Toprağın bereketini emekle buluşturan uygulamalarla üretimin desteklenmesi ve üretim kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, üretimin ve emeğin değerine dikkat çekerek, yerel üretimi destekleyen çalışmaların önem taşıdığını belirtti. - AYDIN