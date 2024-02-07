Didim Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Didim Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Miraç Kandili için lokma hayrı düzenledi. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak rahmet diledi.

07.02.2024 12:16  Güncelleme: 12:19
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Didim Belediyesi, 06 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 11 ilde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketi olarak tabir edilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Miraç Kandili için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Didim Merkez Camii önünde gerçekleştirilen lokma hayrına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Asrın Felaketi olarak tabir ettiğimiz, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı Gerçekleştirdi - Son Dakika


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