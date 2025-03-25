Didim Belediyesi Kullanılmayan Araçları Yeniden Hizmete Kazandırdı - Son Dakika
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Didim Belediyesi Kullanılmayan Araçları Yeniden Hizmete Kazandırdı

Didim Belediyesi Kullanılmayan Araçları Yeniden Hizmete Kazandırdı

Didim Belediyesi, kullanılmayacak durumdaki araçlarını revize ederek yeniden hizmete sundu. Belediye Başkanı Hatice Gençay, tasarruflu ve verimli bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

25.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
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Didim Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu, kullanılmayacak durumdaki araçları revize ederek, yeniden hizmete kazandırdı.

Didim Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili bir şekilde hizmet edebilmek için elindeki imkanları verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her alanda tasarrufu hedefleyen, Didim Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu kullanılmayacak durumdaki araçları baştan sona revize ederek, gerekli bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Yenilenen araçlar, tam verimlilikle hizmetlerine devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyecilik, elindekini en verimli şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Kullanılamayacak durumda olan kamyonlarımızı baştan sona revizyondan geçirerek gerekli bakım ve onarımlarını yaptık, yeniden tam verimlilikle hizmete kazandırdık. Didim'in her kuruşu Didim halkına aittir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Kullanılmayan Araçları Yeniden Hizmete Kazandırdı - Son Dakika

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