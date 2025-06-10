Didim Belediyesi\'nden Başkan Gençay\'a Destek Açıklaması

Didim Belediyesi, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yönelik son günlerde kamuoyunda yerel alan paylaşımlar üzerine bir basın açıklaması yayımladı.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Didim Belediye Başkanı Sayın Hatice Gençay'a yönelik son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı bireysel açıklamalar üzerine, halkımızı doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Başkan, göreve geldiği günden bu yana halkçı ve şeffaf yönetim anlayışıyla, Didim'e adil, katılımcı ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmektedir. Her geçen gün halkımızın artan desteğiyle güçlenen bu anlayış, ne yazık ki zaman zaman kişisel menfaatleri önceleyen bazı çevreler tarafından farklı yöntemlerle gölgelenmeye çalışılmaktadır. Özellikle bireysel taleplerin karşılık bulmaması sonrasında başlatılan bazı söylemlerin, kamuoyunda belli algılar oluşturmaya dönük olduğu dikkat çekmektedir. Başkanımız Hatice Gençay, görevi süresince kişisel ilişkileri kurumsal kararların dışında tutmayı ilke edinmiş; Didim'i evi, Didimlileri ise ailesinin bir parçası olarak görmüştür. Bu açıklama da, tam olarak bu samimi bağın ve kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluğun bir sonucudur. Başkanımızın özel yaşamı üzerinden yürütülmek istenen bu tartışmalar, ne etik ne de siyasi bir zemine oturmaktadır. Kamu görevini kişisel yakınlıklardan bağımsız şekilde sürdüren Başkanımız, bu yaklaşımların kendisini halktan koparamayacağını; aksine, halkla kurduğu güçlü gönül bağını daha da pekiştirdiğini ifade etmektedir. Bu süreçte, gerekli hukuki başvurular başlatılmıştır. Sürecin tamamı şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütülecek, kamuoyuyla açıkça paylaşılacaktır. Yerel basınımızın da, özel hayatın gizliliği ve devam eden yasal süreçlere saygı çerçevesinde, mesleki etik kurallar doğrultusunda hareket edeceğine olan inancımız tamdır. Belediye Başkanımız Hatice Gençay, Didim halkının iradesiyle yürüttüğü görevine aynı kararlılık ve inançla devam edecektir" denildi. - AYDIN