Didim Belediyesi'nden Hisar Mahallesi ile Toplantı - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden Hisar Mahallesi ile Toplantı

Didim Belediyesi\'nden Hisar Mahallesi ile Toplantı

Didim Belediyesi tarafından başlatılan Mahallemi Dinliyorum projesi kapsamında, Belediye Başkanı Hatice Gençay Hisar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve sorunlara çözümler sundu.

15.02.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
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Didim Belediyesi tarafından başlatılan Mahallemi Dinliyorum projesi tüm hızıyla devam ederken Belediye Başkanı Hatice Gençay Hisar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Didim Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında Hisar Mahallesi'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen mahalle toplantısına, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Kaan Topçuoğulları, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve Hisar Mahalle sakinleri katıldı. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşların sorunlarına çözüm önerileri sundu. Toplantıda konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Hisar Mahallesi Toplantısı'nda komşularımızla bir araya geldik. Didim'i birlikte yönetmek için söz hakkını vatandaşlarımıza bırakıyor, katılımcı bir yönetim anlayışıyla dayanışmayı büyütüyoruz. Ortak akılla, ortak çözümler üretiyoruz. Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, kadınların sokaklarında özgürce yürüdüğü, herkesin huzurla yaşadığı bir Didim için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden Hisar Mahallesi ile Toplantı - Son Dakika

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