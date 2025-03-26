Didim Belediyesi\'nden Kadir Gecesi\'nde Lokma Hayrı

Didim Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Birlik ve beraberliğin simgesi, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla, Didim Belediyesi tarafından lokma hayrı gerçekleştirildi. Didim Merkez Camii önünde gerçekleştirilen lokma hayrında, Didim Belediyesi personellerince, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Tüm vatandaşların Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını dileyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Kadir Gecesi'nin bereketini paylaştık. Bu mübarek gecede, birlik ve beraberliğimizin simgesi olarak Merkez Camii önünde lokma ikramında bulunduk. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Rabbim sağlık, huzur ve bereket getirsin" dedi. - AYDIN