Didim Belediyesi\'nden Mersindere Mahallesi\'ne Mahalle Buluşması

Didim Belediyesi tarafından başlatılan "Mahallemi Dinliyorum" buluşmaları kapsamında, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mersindere Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Mersindere Mahallesi'nde yer alan Vettur Sitesi'nde düzenlenen Mahalle Toplantısına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Engin Topal, Belediye Meclis Üyeleri, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda, mahalle halkının sorunlarını dinleyip, çözüm önerileri sunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşların talep ve şikayetlerini tek tek not aldı. Didim Belediyesi'nin hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi için vatandaşların görüşlerine büyük önem verdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri bulmak amacıyla başlatmış olduğumuz mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kentimizin her mahallesi bizim için kıymetli. Mersindere Mahallesinde temizlik işlerinden sosyal donatı alanlarına kadar her alanda geliştirmek için birlikte çalışacağız. Katılımcı demokrasi anlayışıyla Didim'i halkımızla birlikte yönetiyoruz" dedi.

Buluşmaya katılan vatandaşlar, sorunlarını doğrudan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a iletme imkanı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Gençay ise çözüm odaklı bir yaklaşımla, ilgili birimlere anında talimatlar vererek sorunların kısa sürede giderilmesi için çalışmaların başlayacağını ifade etti. - AYDIN