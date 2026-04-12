Mavişehir\'de modern yaşam alanı projesi hızla yükseliyor

12.04.2026 15:37  Güncelleme: 15:39
Didim Belediyesi, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projesiyle kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje, modern park alanları, çocuk oyun alanları ve sosyal aktiviteler için bölümler içeriyor.

Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje, Didim'de yaşam kalitesini artırmayı ve kente modern bir sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.

Park alanları ve çevre düzenlemeleriyle öne çıkan proje, kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak şekilde planlanıyor. Doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanan projede; çocuk oyun alanları, gençlere yönelik sosyal ve sportif aktivitelerin gerçekleştirileceği bölümler ile yetişkinler için dinlenme ve sosyalleşme alanları yer alıyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede Mavişehir'in çok yönlü bir yaşam alanına dönüşeceğini belirtti.

Başkan Gençay, "Halkımızın daha modern bir kentte yaşaması için hayata geçirdiğimiz Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projemizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sosyal ve kültürel yaşama uygun şekilde tasarlanan bu alanı çok yönlü bir yaşam merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Geleceği bugünden planlayan bir kent inşa ediyoruz"

Projeye ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Başkan Hatice Gençay, kentin geleceğine yönelik planlamaların devam ettiğini vurguladı:

"Didim için yalnızca bugünü değil, yarını da planlıyoruz. Bu projeyle halkımıza nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kültürel faaliyetlere katılabilecekleri modern bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Amacımız, yaşam kalitesini artıran ve herkesin keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaktır." - AYDIN

Kaynak: İHA

