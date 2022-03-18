Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı

18.03.2022 19:46
Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı

Didim Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle lokma hayrı düzenledi.

Didim Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle lokma hayrı düzenledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Merkez Camii önünde lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehitlerin anısına dualar okuyarak anlamlı etkinlikten dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı
Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı

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Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı Tatvan'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı Tatvan'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

Çanakkale Zaferi, Didim Belediyesi, 18 mart, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı - Son Dakika


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