Didim Belediyesi\'nden Zincir Marketlere Denetim

Yerel

Didim Belediyesi ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşaması için denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler, fiyat etiket kontrolü ve gramaj kontrolü denetimleri yapıldı. Denetimler hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamaları için ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Ekiplerimiz tarafından zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünler, fiyat etiket kontrolü ve gramaj kontrolü denetimleri yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - AYDIN