Didim Belediyesi parklardaki oyun grupları ve bankların bakım onarımını sürdürüyor

Didim Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda halkın güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk oyun grupları, oturma bankları ve park içerisinde bulunan çeşitli donatıların bakım ve onarımları belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında parklarda bulunan çocuk oyun grupları, oturma bankları ve çeşitli park donatılarının bakım, onarım ve yenileme işlemleri yapılıyor. Kullanıma bağlı olarak yıpranan veya zarar gören donatıların gerekli bakım ve onarımları gerçekleştirilerek parkların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi sağlanıyor.

Çocukların yoğun olarak kullandığı oyun alanlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kullanım nedeniyle yıpranan veya onarıma ihtiyaç duyan oyun gruplarının gerekli işlemleri belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Çocukların oyun alanlarından güvenli şekilde faydalanabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç duyulan oyun gruplarında yenileme ve bakım uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Parklarda halkın dinlenme ve vakit geçirme ihtiyaçlarına cevap veren oturma banklarının da bakım ve onarımları yapılıyor. Zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak yıpranan veya zarar gören bankların onarım ve yenileme işlemleri gerçekleştirilirken, park içerisinde bulunan çeşitli donatıların da ihtiyaç duyulan bakım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarla ortak kullanım alanlarının daha düzenli, bakımlı ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, parkların çocuklardan yetişkinlere kadar toplumun her kesiminin kullandığı önemli ortak yaşam alanları olduğunu belirterek, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Hatice Gençay, "Didim'imizin her noktasında halkımızın güvenli, temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirmesini önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın kullandığı oyun gruplarının bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması bizim için büyük önem taşıyor. Bunun yanında oturma banklarımız ve parklarımızda bulunan diğer donatıların da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın güvenle oynayabildiği, halkımızın huzurla vakit geçirebildiği parkları kentimize kazandırmak ve mevcut alanlarımızı koruyarak daha kullanışlı hale getirmek" dedi.

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürecek. Didim Belediyesi, çocukların güvenle oyun oynayabileceği, halkın dinlenip keyifli vakit geçirebileceği nitelikli ortak yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.