Didim Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

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Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Didim Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte artan ve halk sağlığını tehlikeye sokan, sivrisinek, haşere ve larvalara karşı etkin bir mücadele başlattı. Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede tüm mahallelerde, cadde ve sokaklarda araçlarla ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaları yakından takip eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sıcak havaların etkisini göstermesi ile halk sağlığını tehlikeye atan sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele başlattık. Çalışmalarımız belirli program çerçevesinde devam ediyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN