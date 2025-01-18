Didim Belediyesi Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılıyor

Didim Belediyesi Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılıyor

Didim Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla uygun fiyatlı menü sunacak Kent Lokantası'nı hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, atıl durumdaki belediye alanını değerlendirerek önemli bir hizmet sunacaklarını duyurdu.

18.01.2025 12:53  Güncelleme: 12:55
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Didim Belediyesi Kent Lokantası'nı hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Didim Kent Lokantası uygun fiyatlı menüleri ile Didimli vatandaşlarla buluşacak.

Sosyal belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçeye Kent Lokantası yapmak için kolları sıvadı. Didim Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde uzun zamandır atıl durumda olan belediyeye ait alan değerlendirilerek, Kent Lokantası yapılması için çalışmalar başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Didim Belediyesi Kent Lokantası uygun fiyatlı menüsü ile vatandaşların hizmetine açılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Sosyal belediyecilik anlayışımızla Didim'e önemli bir hizmet kazandırıyoruz. Uzun zamandır atıl durumda olan belediyemize ait alanı değerlendirerek, Didim Belediyesi Kent Lokantası'nı hayata geçiriyoruz. Halkımızın, özellikle de emekçilerimizi ve emeklilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Uygun fiyatlı menülerimizle dayanışma sofralarımızda buluşmak dileğiyle. Kent Lokantası şehrimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Uygun Fiyatlı Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika

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