Didim Belediyesi, Vakıflar arazisi ihalesine katılmak için meclisten yetki aldı - Son Dakika
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Didim Belediyesi, Vakıflar arazisi ihalesine katılmak için meclisten yetki aldı

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Didim Belediyesi, Vakıflar arazisi ihalesine katılmak için meclisten yetki aldı
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazinin ihale yoluyla yapım ve onarım karşılığında kiraya verileceğini söyledi. Belediye, daha önce satışa çıkarılan ancak sonuç alınamayan arazi için ihaleye katılmak üzere meclisten yetki aldı.

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçede daha önce satışa çıkarılan ancak sonuç alınamayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazinin, yapım ve onarım karşılığında kiralanması için ihaleye çıkılacağını belirterek, belediye olarak ihaleye katılacaklarını ve bunun için belediye meclisinden yetki aldıklarını söyledi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçede daha önce satışa çıkarılan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait araziyle ilgili açıklama yaptı. Gençay, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere daha önce gündeme gelmişti. Kamuoyunda da bayağı bir yankı uyandırdı. Vakıflar arazisi satışa çıkartılmıştı. Çok değerli bir yer, çok kıymetli bir yer. Didimliler açısından, Didim'e gelenler açısından da öyle. Şimdi bu alan satışa çıkartıldı fakat sonuca gidilememişti. Şimdi tekrar bu alanı Vakıflar Genel Müdürlüğü yapım ve onarım karşılığında kiraya verecekler ihale yoluyla. Bizim de önceliğimiz tabii ki Didim'e, Didim halkına, kamuya hizmet etmek olduğu için bu alanla ilgili dün meclis toplantımızda ihaleye girebilmek için yetki aldık. Bu arada yetki veren tüm meclis üyelerime, Didim severlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu Didimliler açısından çok önemli bir konuydu. Biz de Didim halkı adına bu vakıfların ihaleye çıkmış olduğu alanı, çok kıymetli yeri gideceğiz, ihaleye gireceğiz. İhaleyi alabilmek için de Didim halkın adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonrasında da zaten şartlar doğrultusunda kamuya hizmet edecek alanlar yaratacağız orada."

Kaynak: ANKA
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