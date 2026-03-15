Didim Belediyesi\'nden sağlık çalışanlarına anlamlı jest

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, toplum sağlığı için fedakarca görev yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çiçek takdim edildi. Sağlık emekçilerinin gününü kutlayan belediye temsilcileri, sağlık çalışanlarının insan hayatını korumak adına büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan, gece gündüz demeden insan hayatını korumak için emek veren tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Sağlığımız için fedakarca görev yapan tüm sağlık emekçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN