Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Didim'de altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Didim'de altyapı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Didim\'de altyapı çalışmaları sürüyor
13.01.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, Didim ilçesinde 4 milyon TL yatırım bedeli ile kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor. Projelerle mevcut altyapı güçlendirilecek ve yaz aylarındaki yoğun nüfusa daha sağlıklı bir altyapı hizmeti sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde hayata geçirilen altyapı yatırımları aralıksız sürüyor. ASKİ tarafından Didim ilçesi 2817 Sokak ile Cennet Koyu bölgesinde hayata geçirilen kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ediyor.

Didim'de 4 milyon Türk Lirası yatırım bedeline sahip projeler ile mevcut altyapı güçlendirilecek ve uzun vadeli altyapı ihtiyacı karşılanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Didim'in özellikle yaz aylarında artan nüfusuna daha sağlıklı ve güvenli bir altyapı hizmeti sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde olduğu gibi Didim'de de altyapıyı güçlendiren yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı ve çevrenin korunması bizim önceliğimiz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı hayata geçirmeye, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Didim'de altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na operasyon: 6’sı asker 20 şüpheli gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
İstanbul’da kar alarmı İşte yağışın etkisini artıracağı saat İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

09:21
Uçak kalktı İşte Fenerbahçe’nin Dubai’ye gitme sebebi
Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi
09:03
Fener taraftarını sevindiren görüntü ’’Transfer bitti’’ yorumları yapılıyor
Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
08:34
Taraftarlar havalara uçacak Fenerbahçe’ye resmen piyango vurdu
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
08:17
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
08:16
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 09:40:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Didim'de altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.