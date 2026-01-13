Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Didim\'de altyapı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde hayata geçirilen altyapı yatırımları aralıksız sürüyor. ASKİ tarafından Didim ilçesi 2817 Sokak ile Cennet Koyu bölgesinde hayata geçirilen kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ediyor.

Didim'de 4 milyon Türk Lirası yatırım bedeline sahip projeler ile mevcut altyapı güçlendirilecek ve uzun vadeli altyapı ihtiyacı karşılanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Didim'in özellikle yaz aylarında artan nüfusuna daha sağlıklı ve güvenli bir altyapı hizmeti sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde olduğu gibi Didim'de de altyapıyı güçlendiren yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı ve çevrenin korunması bizim önceliğimiz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı hayata geçirmeye, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN