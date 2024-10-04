Didim\'de Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumak amacıyla ilçede aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli, yerel çiftçilerle işbirliği içinde yürüttüğü bu çalışmalarla hayvanların çeşitli hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor.

Aşılama programı, yerel hayvan popülasyonunun sağlık durumunu iyileştirmek ve zoonoz hastalıkların önüne geçmek amacıyla düzenleniyor. İlçedeki çiftçiler aşılama çalışmalarının önemli olduğunu belirtirken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de aşıların düzenli olarak yapılmasının hem hayvanların sağlığını hem de tarımsal ekonomiyi olumlu yönde etkilediğini kaydetti. Yetkililer çalışmaların devam edeceğini ifade ederken, gerçekleştirilen bu aşılama faaliyetleri ilçenin tarım ve hayvancılık sektöründeki sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamasının hedeflendiği belirtildi. - AYDIN