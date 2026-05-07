Didim\'de Askeri Personele Yangın Eğitimi

Aydın'ın Didim ilçesinde askeri personele yönelik orman yangınları ile mücadele eğitimi verildi.

Didim'de "Orman ve Kırsal Alan Yangınları ile Mücadele Eğitimi" yapıldı. Eğitim kapsamında yangına müdahale teknikleri, yangın söndürme araç ve gereçlerinin kullanımı, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Didim Orman İşletme Şefliği tarafından verilen eğitime, Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyon Komutanlığı'nda görevli askeri personel katıldı. - AYDIN