IHAAW090932-GEN/23-01-2024

- Didim'de BİLSEM öğrencilerine "Proje yazma semineri"

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Valiler Ortaokulu bünyesinde bulunan ve yetenekli çocuklar için açılan BİLSEM sınıfında "Proje yazma" semineri düzenlendi.

Didim'de Bilim ve Sanat Merkezi'nin organize ettiği, öncülüğünde üstün yetenekli çocuklar için proje yazma semineri düzenlendi. Valiler Ortaokul bünyesinde bulunan ve üstün yetenekli çocuklar için açılan BİLSEM sınıfı öğrencilerine yönelik seminere İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdür Şakir Sait Üstündağ ve öğrenciler katıldı. Seminerde Dr. Ayşe Tosun tarafından üstün yetenekli öğrencilere ve öğretmenlerine yönelik verilen Proje Yazma Semineri verildi. Seminer sonunda Kaymakam Kuruca, Tosun'a teşekkür edip çiçek takdim etti.

(OD-Y)

23.01.2024 09: 10: 51 TSI

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