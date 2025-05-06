Didim'de Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Didim'de Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Didim\'de Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim ilçesinde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçeyi fidanlıklarda yetiştirilen çiçeklerle süsleyerek, peyzaj düzenlemeleri ve trafik güvenlik çalışmaları yapıyor.

06.05.2025 09:23  Güncelleme: 09:26
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Aydın'ın Didim ilçesinde sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bakım onarımdan çevre düzenlemeye kadar bir çok noktada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede gece gündüz demeden hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Didim ilçesinde çevre bakım, düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Didimliler tarafından da takdir topladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim'i Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsledi. Çiçeklerin birbirinden güzel renkleri ile süslenen Didim ilçesinin genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini de hızla tamamladı. Ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama çalışması da gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım çalışması gerçekleştirildi. Yaya geçitlerini de boyayan ekiplerin hummalı çalışmaları sürücülerden tam not aldı. Otobüs duraklarının bakımını da gerçekleştiren ekipler, her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı alanları yeniledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Didim'in cadde, bulvar ve otobüs duraklarında gerçekleştirilen çevre koruma ve bakım faaliyetleri ile ilçe pırıl pırıl oldu.

"Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımız devam edecek"

Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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