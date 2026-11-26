Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Didim ilçesinde çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Vali Dr. Osman Varol, Didim'de çarşıyı dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İlçenin ticari hayatına katkı sağlayan esnafla bir araya gelen Varol, iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Çarşıda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Vali Varol, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Esnafın emeğinin ve ticari faaliyetlerinin ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çekilen ziyarette, esnaf ve vatandaşlarla samimi görüntüler oluştu.