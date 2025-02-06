Didim\'de Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programı Düzenlendi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Didim Belediyesi tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ile Kaan Topçuoğulları, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, belediye meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için lokma hayrı gerçekleştirildi. Programda konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden canlarımızı, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlediğimiz programda saygı ve rahmetle andık; hemşehrilerimize lokma ikramında bulunduk. Bu büyük felakette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum" dedi. - AYDIN