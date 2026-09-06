Didim'de dev ekranda izlenen finalde filenin sultanlarının şampiyonluğu hep birlikte kutlandı - Son Dakika
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Didim'de dev ekranda izlenen finalde filenin sultanlarının şampiyonluğu hep birlikte kutlandı

Didim\'de dev ekranda izlenen finalde filenin sultanlarının şampiyonluğu hep birlikte kutlandı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki zaferi, Didim'de Belediye'nin kurduğu dev ekranda halkla birlikte izlendi. Başkan Hatice Gençay'ın da katıldığı Mavişehir'deki kutlamalarda vatandaşlar ay-yıldızlı bayraklarla doyasıya eğlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki zaferi, Didim'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Didim Belediyesi tarafından Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda kurulan dev ekranda final karşılaşmasını izleyen çok sayıda kişi, şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşadı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da halkla birlikte bu büyük heyecana ortak oldu.

Filenin sultanlarının Avrupa Şampiyonası finalindeki mücadelesi, Didim Belediyesi tarafından Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda kurulan dev ekrandan takip edildi. Türk bayraklarıyla alanı dolduran halk, karşılaşmanın her anında milli takımın heyecanına ortak oldu. Final düdüğünün ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu elde etmesiyle Mavişehir'de büyük bir sevinç yaşandı. Şampiyonlukla birlikte alanda bayraklar dalgalanırken, halk hep birlikte zaferi kutladı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda halkla birlikte final karşılaşmasını takip etti. Başkan Gençay, şampiyonluk anında yaşanan büyük sevincin içerisinde yer alarak halkla birlikte coşkuyu paylaştı .Başkan Hatice Gençay, filenin sultanlarının Avrupa şampiyonluğunun Türkiye için büyük bir gurur olduğunu belirterek, milli takımın tarihi başarısını kutladı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda şampiyonluk kutlamaları başladı. Alanı dolduran halk, ay-yıldızlı bayraklar eşliğinde büyük bir sevinç yaşarken, milli takımın başarısı Didim'de hep birlikte kutlandı. Didim Belediyesi'nin dev ekran organizasyonu sayesinde halk, filenin sultanlarının final heyecanını aynı ortamda paylaşarak şampiyonluk sevincini omuz omuza yaşadı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptığı değerlendirmede, "Filenin sultanlarının Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği bu büyük başarı hepimizi gururlandırdı. Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda halkımızla birlikte final heyecanını yaşadık, şampiyonluk sevincini hep birlikte paylaştık. Ay-yıldızlı bayrağımız altında tek yürek olduğumuz bu güzel gecede bizlere bu gururu yaşatan filenin sultanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de dev ekranda izlenen finalde filenin sultanlarının şampiyonluğu hep birlikte kutlandı - Son Dakika

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