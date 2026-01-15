Didim'de 8 saat arayla vefat eden Kır çifti son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Didim'de 8 saat arayla vefat eden Kır çifti son yolculuğuna uğurlandı

15.01.2026 14:25  Güncelleme: 14:27
Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Kır, anne ve babasını aynı gün içerisinde 8 saat arayla kaybetmenin acısını yaşadı. Bahriye ve Mehmet Kır çifti, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Cenazeleri Didim Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Kır'ın babası Mehmet Kır (80) yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde rahatsızlanması sonucu, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, hastanede entübe edilen Mehmet Kır, daha sonra ileri tedavi amacıyla Aydın'a sevk edilmişti. Eşinin sağlık durumuna üzülen anne Bahriye Kır (79) ise aynı gün hastanede fenalaşarak Didim Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine alınmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Annesinin vefat haberini alan Şube Müdürü Şakir Kır'a acı haber de Aydın'dan gelmiş tedavisi süren baba Mehmet Kır' da yaşamını yitirmişti.

Aslen Didimli olan Bahriye ve Mehmet Kır çiftinin 8 saat arayla hayatını kaybetmesi ilçede ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Kır çiftinin cenazeleri bugün öğle namazına müteakip Didim Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kır çifti dualar eşliğinde Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AK Parti Didim İlçe Başkanı Mehmet Vela, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, oda başkanları, sivil toplumu örgütü temsilcileri, bazı belediye meclis üyeleri, Kır ailesi ve yakınları katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

