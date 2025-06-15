Didim\'de Geleneksel Akköy Uçurtma Şenliği Renkli Anlara Sahne Oldu

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 2.si gerçekleştirilen Geleneksel Akköy Uçurtma Şenliği renkli anlara sahne oldu.

Akköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, birim amirleri ve çocuklar katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, Didim Belediyesi görevlileri çocuklara uçurtma dağıttı. Etkinlikte, çocuklarla bir araya gelerek onlarla birlikte uçurtma uçuran ve onların neşesine ortak olan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Akköy Mahallemizde rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü süsledik, çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Hep birlikte hem eğlendik hem de unutulmaz bir gün yaşadık. Ben de uçurtmamı aldım, çocuklarımızla birlikte gökyüzüne umut uçurdum. Biliyoruz ki, çocukların kahkahası en güzel melodidir. Onlara mutlu bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN