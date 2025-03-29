Didim\'de Gıda Güvenliği Denetimi

Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şuruplu tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmeler denetlendi.

Denetimler sırasında, işletmelerde hijyen şartları, gıda saklama şartları ve etiketleme gibi temel gıda güvenliği kuralları gözden geçirildi. Ayrıca, işletmecilere bayram tatlıları ve şekerlemelerinin üretimi ve sunumuyla ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin hem halk sağlığını korumak hem de gıda güvenliğini sağlamak amacıyla önemli olduğunu vurgulayarak, işletmelerin yasal düzenlemelere uyumlarının artırılması gerektiğini belirtti. - AYDIN