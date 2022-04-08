Didim'de ihtiyaç sahipleri unutulmadı - Son Dakika
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Didim'de ihtiyaç sahipleri unutulmadı

08.04.2022 17:24
Didim'de ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Didim Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımlarını sürdürüyor. Kısa sürece yüzlerce vatandaşa ulaşan ve Ramazan Ayı boyunca dağıtımı sürecek kolilerin içerisinde 1 kilogram bulgur, 1 paket salça, 1 paket sürmelik çikolata, 500 gram çay, 360 gram reçel, 1 kilogram kuru fasulye, 1 kilogram pirinç, 750 gram tuz, 1 kilogram toz şeker, 1 kilogram un, 1 litre ayçiçek yağı, 500 gram zeytin, 500 gram arpa şehriye, 2 paket makarna ve 2 paket hazır çorba yer alıyor. 'Bu kutuda umut ve kardeşlik var' yazılı koliler, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile vatandaşlara dağıtılıyor.

Bu yıl gıda kolisi dağıtımıyla geçmiş yıllara göre daha fazla vatandaşa ulaşmaya amaçladıklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay Didimlilerin Ramazan'ını kutlayıp, "Depolarımızda personellerimizce hazırlanan gıda kolilerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmayı sürdürüyoruz. Ekonomik açıdan zor günler yaşadığımız bu süreçte Didim'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilmek, Ramazan Ayı'nda kendilerine destek olabilmek bizlere mutluluk veriyor. Ben bu amaçla çalışan tüm personellerimize teşekkür ederim. Tüm yurttaşlarımızın Ramazan Ayı'nı kutlarım" dedi. - AYDIN

Didim'de ihtiyaç sahipleri unutulmadı

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Didim Belediyesi, Ramazan, Pirinç, Arpa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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