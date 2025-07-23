Didim\'de Mini Futbol Sahası Projesine Halk Desteği

Didim Belediyesi tarafından Efeler Mahallesi 1326 Sokak'taki Mehmet Soysalan Parkı'na yapılması planlanan, etrafı telle çevrili mini futbol sahası projesi için düzenlenen halk anketinin sonuçları belli olurken, Didim halkı projeye açık destek verdi.

Proje, 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları kapsamında Efeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, bir çocuğun Belediye Başkanı Hatice Gençay'a "Futbol oynamak istiyoruz" sözleriyle gündeme geldi. Başkan Gençay, mahallede yaptığı saha incelemeleri sırasında bazı çevre sakinlerinin endişelerini de dikkate alarak konuyu halkın görüşüne sunma kararı aldı. Didim Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan anket çalışmasında, katılımcıların yüzde 66,7'si projeyi desteklediğini belirtirken, yüzde 33,3'ü karşı olduğunu ifade etti. Katılımcılar arasında 'kararsızım' yanıtı veren kimse olmadı.

Anket sonuçlarının ardından Başkan Gençay şu açıklamada bulundu: "Efeler Mahallesi'nde yaşayan bir çocuğumuzun dile getirdiği basit ama çok anlamlı bir talep, bizi harekete geçirdi. Projeyi hazırladık ama uygulamadan önce halkımıza danıştık. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle mini futbol sahasını Mehmet Soysalan Parkı içinde hayata geçireceğiz. Didim Belediyesi olarak her adımda halkımızı sürece dahil eden, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" - AYDIN