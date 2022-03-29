Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu - Son Dakika
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Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu

29.03.2022 15:05
Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ve Didim Ay Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de katılımıyla 3'üncü koyda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ve Didim Ay Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de katılımıyla 3'üncü koyda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan minik öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde gösterdikleri başarı ile tanınan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun minikleri yetişkinlere örnek olacak bir çalışmaya daha imza attı. Okulun talebi üzerine harekete geçen Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Didim Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyelerinin de katılımıyla 3'üncü koyda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Renkli görüntülere sahne olan temizlik çalışmalarında yaklaşık 50 kilogram atık toplandı. Temizlik boyunca miniklere çevre konusunda eğitim veren Didim Belediyesi ekipleri, doğayı korumaya yönelik çalışmalarının süreceğini belirtti. Okul yetkilileri ile Didim Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve ekiplere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. - AYDIN

Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu
Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu
Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu
Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu
Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu

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Vilayetler Hizmet Birliği, Didim Belediyesi, Ay Yıldız, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu - Son Dakika


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