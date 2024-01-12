Didim\'de \'Narko Nokta\' etkinliğiyle 875 kişi bilgilendirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde oluşturulan 'Narko Nokta' etkinliği kapsamında 875 kişi dağıtılan broşürlerle bilgilendirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen narkotik ekipleri, vatandaşları da bilgilendiriyor. Efeler Mahallesi Pazartesi Pazarı önünde 'Narko Nokta' adıyla stant açan ekipler, gün boyunca vatandaşları bilgilendirdi. Etkinlik kapsamında 875 kişiye broşür dağıtıldı ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN