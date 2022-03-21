Didim'de Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde Nevruz Bayramı nedeniyle Didim Cemevi tarafından etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da katıldı.

21 Mart Nevruz Bayramı, Didim'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Didim Cemevi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, siyasi parti, sendika ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevruz ateşi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile protokol üyeleri ve STK temsilcileri tarafından yakıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte halaya onlarca vatandaş katıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, etkinliğe katılan vatandaşlar ile yakından ilgilenerek Nevruz Bayramı'nı kutladı. - AYDIN