Didim Belediyesi kent genelinde ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi, kent genelinde yeşil alanlarda, yol kenarlarında ve ihtiyaç duyulan farklı noktalarda ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında uzayan otlar biçilirken, yol ve kullanım alanlarına taşan bitkiler de budanarak temizleniyor.

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelindeki saha çalışmaları kapsamında farklı noktalarda ot biçme ve budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeşil alanlar ve yol kenarlarında yürütülen çalışmalarla uzayan otlar ve yoğunlaşan bitki örtüsü temizlenirken, budama çalışmalarının ardından ortaya çıkan bitkisel atıklar da ekipler tarafından toplanarak alandan kaldırılıyor.

Mevsimsel olarak yoğunlaşan ot ve bitki örtüsüne yönelik çalışmalar, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda devam ediyor. Yeşil alanlardan yol kenarlarına kadar farklı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarla alanların bakım ve düzeninin korunması amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin, "Kentimizin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan çalışmaları sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızda ve yol kenarlarında gerçekleştirdiğimiz ot biçme ve budama çalışmalarıyla alanların bakımını yapıyor, çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüyoruz. Didim'in her noktasında sahadayız" diye konuştu.