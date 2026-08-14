Didim Belediyesi kent genelinde ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi kent genelinde ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi kent genelinde ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, kent genelinde yeşil alanlar ve yol kenarlarında ot biçme, budama ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Didim Belediyesi, kent genelinde yeşil alanlarda, yol kenarlarında ve ihtiyaç duyulan farklı noktalarda ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında uzayan otlar biçilirken, yol ve kullanım alanlarına taşan bitkiler de budanarak temizleniyor.

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelindeki saha çalışmaları kapsamında farklı noktalarda ot biçme ve budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeşil alanlar ve yol kenarlarında yürütülen çalışmalarla uzayan otlar ve yoğunlaşan bitki örtüsü temizlenirken, budama çalışmalarının ardından ortaya çıkan bitkisel atıklar da ekipler tarafından toplanarak alandan kaldırılıyor.

Mevsimsel olarak yoğunlaşan ot ve bitki örtüsüne yönelik çalışmalar, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda devam ediyor. Yeşil alanlardan yol kenarlarına kadar farklı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarla alanların bakım ve düzeninin korunması amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin, "Kentimizin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan çalışmaları sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızda ve yol kenarlarında gerçekleştirdiğimiz ot biçme ve budama çalışmalarıyla alanların bakımını yapıyor, çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüyoruz. Didim'in her noktasında sahadayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Belediye, Turizm, Aydın, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi kent genelinde ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

14:33
2 gün önce evlenen Ronaldo’nun son halini görenler tanıyamıyor
2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
14:09
Mansur Yavaş’tan İYİ Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 17:20:01. #7.13#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi kent genelinde ot biçme ve budama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.