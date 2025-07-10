Didim\'de \'Sağlık İçin Spor Yap\' Etkinlikleri Başladı

Didim Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve sporu günlük yaşama entegre etmek amacıyla 'Sağlık İçin Spor Yap' etkinliklerini başlattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, haftanın belirli günlerinde uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.

Didim Belediyesi bünyesindeki alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen sabah sporu programlarında zihin egzersizleri, dikkat ve odaklanma çalışmaları, fonksiyonel hareketler, koordinasyon ve denge egzersizlerinin yanı sıra pilates ve cardio çalışmaları yapılıyor. Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 08.00'de Akbük Zübeyde Hanım Parkı'nda, Salı ve Perşembe günleri saat 07.30'da Didim Merkez İnönü Gençlik Parkı'nda, Cumartesi günleri saat 08.00'de Çamlık Mahallesi Amfi Tiyatro Bahçesi'nde ücretsiz olarak spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tüm vatandaşları sabah sporlarına katılmaya davet ederek, "Sağlıklı bir yaşam bilincini Didim'de yaygınlaştırmak amacıyla 'Sağlık İçin Spor Yap' etkinliklerimizi başlattık. Akbük ve Didim merkezde uzman antrenörlerimiz eşliğinde her yaştan vatandaşımızı harekete geçmeye, birlikte spor yapmaya davet ediyoruz. Hep birlikte sağlıklı ve hareketli bir yaşam için spor etkinliklerimizde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - AYDIN