Didim Belediyesi’nden sinek ve haşerelere karşı kapsamlı mücadele

Didim Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşereye karşı kent genelindeki mücadelesini sürdürüyor. Rögarlar, çöp konteynerleri ve farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra araçlarla yapılan ilaçlama çalışmalarıyla kent genelinde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Didim Belediyesi ekipleri, sinek ve haşerelerin yoğunlaşabileceği noktaları düzenli olarak kontrol ederek gerekli uygulamaları gerçekleştiriyor. Rögarların çevresinden çöp konteynerlerine, açık alanlardan yerleşim bölgelerine kadar farklı noktalarda sürdürülen çalışmalarla üreme ve yoğunlaşma alanlarına yönelik uygulamalar yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında rögarlar ve çöp konteynerleri gibi alanlarda gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra araçlarla kent genelinde ilaçlama yapılıyor. Düzenli saha çalışmalarıyla farklı bölgelerde ihtiyaç duyulan uygulamalar belirlenerek program doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yaz aylarında sinek ve haşerelere karşı mücadelemizi kentimizin her noktasında sürdürüyoruz. Rögarlarımızdan çöp konteynerlerimize, açık alanlardan yerleşim bölgelerimize kadar ekiplerimiz sahada. Halkımızın Didim'in her noktasında daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.