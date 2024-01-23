Didim\'de Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Kulübe Dağıtımı

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş sokak hayvanlarına yönelik olarak geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kulübeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nde sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma yürütülüyor. Akbük'te bulunan Yeşil Ege Sitesi kooperatifi Başkanı Ahmet Cenap Türker sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Sokak hayvanları üşümesin, ev sahibi olsunlar, aç kalmasın" diyerek başlattığı çalışma kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden kulübeler yapıyor. Türker, sokak hayvanları için yaptığı kulübeleri ise sosyal medya üzerinden Akbük'te kurulan paylaşım sayfalarında duyurarak, ihtiyaç olan vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtıyor.

Türker tarafından yapılan kulübeler hayvanseverler tarafından alınırken, gösterilen bu duyarlılıktan dolayı Türker'e teşekkür ettiler. - AYDIN