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Didim'de Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Kulübe Dağıtımı - Son Dakika
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Didim'de Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Kulübe Dağıtımı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir vatandaş, geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kulübeleri sokak hayvanlarına ücretsiz olarak dağıtıyor. Sosyal medya üzerinden duyurulan çalışma, hayvanseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Didim\'de Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Kulübe Dağıtımı
23.01.2024 - 09:18,  Güncelleme: 09:22
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Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş sokak hayvanlarına yönelik olarak geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kulübeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nde sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma yürütülüyor. Akbük'te bulunan Yeşil Ege Sitesi kooperatifi Başkanı Ahmet Cenap Türker sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Sokak hayvanları üşümesin, ev sahibi olsunlar, aç kalmasın" diyerek başlattığı çalışma kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden kulübeler yapıyor. Türker, sokak hayvanları için yaptığı kulübeleri ise sosyal medya üzerinden Akbük'te kurulan paylaşım sayfalarında duyurarak, ihtiyaç olan vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtıyor.

Türker tarafından yapılan kulübeler hayvanseverler tarafından alınırken, gösterilen bu duyarlılıktan dolayı Türker'e teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA
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