Didim'de Spor Salonlarına Denetim - Son Dakika
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Didim'de Spor Salonlarına Denetim

Didim\'de Spor Salonlarına Denetim
23.06.2026 11:15
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Didim'deki spor salonlarını denetledi, eksiklikler kontrol edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim'de faaliyet gösteren spor salonlarında denetim gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelindeki spor tesislerine yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Özel Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim ilçesinde faaliyet gösteren spor salonlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde spor salonlarının fiziki şartları, güvenlik ekipmanları, işletme belgeleri ve hizmet standartları incelendi. Ekipler tarafından tesislerdeki eksiklikler ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edilirken, işletme yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla spor tesislerine yönelik denetim ve kontrollerin sürdürüldüğü belirtilirken açıklamanın devamında "Özel Spor Tesisleri Şube Müdürümüz ve personellerimiz tarafından Didim ilçemizde faaliyet gösteren spor salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda spor yapabilmeleri amacıyla tesislerimizdeki denetim ve kontrollerimizi titizlikle sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Spor Salonlarına Denetim - Son Dakika

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