Didim\'de Türk Halk Müziği Konseri Büyüleyici Anlarla Gerçekleşti

Kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Didim Belediyesi, düzenlediği büyük konserde Türk Halk Müziği'nin usta ismi Sabahat Akkiraz ile sanatçı Hüseyin Uğurlu'yu Didimlilerle buluşturdu.

Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konsere Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan ve eşi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile birlikte binlerce kişi katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Amfi Tiyatro'nun yanı sıra çevresindeki yeşil alanlar da tamamen doldu. Konseri dış alanda takip eden yurttaşlar için dev ekranlar kuruldu.Gecede ilk olarak sahneye çıkan sanatçı Hüseyin Uğurlu, söylediği türküler ve etkileyici saz performansıyla büyük beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün, Anadolu'nun halk müziğinde kök salmış en güçlü seslerinden sevgili Hüseyin Uğurlu'yu dinleyerek başladık geceye. Ardından, halkın yüreğinde taht kurmuş büyük sanatçı Sabahat Akkiraz'ı sahnemizde ağırlıyoruz. Bu sadece bir konser değil; bu toprakların sesine, kültürüne, direncine kulak verme gecesi. Zor günlerden geçiyoruz, evet Ama unutmayalım, bu topraklar nice zorluğu birlikte aşmış, her defasında yeniden ayağa kalkmıştır. Türkülerimiz; yoksulluğu da, umudu da, acıyı da, direnişi de anlata anlata bugüne geldi. Her biri bir hatıra değil, bir çağrıdır. Karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biz umudu türküyle büyütmeyi bilen bir halkız. ve biliyoruz ki her birimiz birer ışığız; bu ışıkla yolumuzu bulacak, karanlığa asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Konserin sonunda Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Sabahat Akkiraz'a çiçek takdim ederek teşekkür etti. - AYDIN