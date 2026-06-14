Didim'de üreticilere bitki ve hayvan sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Didim'de üreticilere bitki ve hayvan sağlığı eğitimi verildi

Didim\'de üreticilere bitki ve hayvan sağlığı eğitimi verildi
14.06.2026 18:27  Güncelleme: 18:28
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen toplantıda üreticilere bitki ve hayvan sağlığı, çevreyle uyumlu üretim ile kene zararlısına karşı tedbirler anlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenirken, bitki ve hayvan sağlığından çevreyle uyumlu üretime kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya Didim Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Didim Belediyesi temsilcileri de katıldı. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, tarımsal üretimde karşılaşılan güncel konular ele alındı.

Toplantıda bitki sağlığı uygulamaları, hayvan sağlığı, çevreyle uyumlu üretim yöntemleri, hayvansal kaynaklı atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve özellikle yaz aylarında artış gösteren kene zararlısına karşı alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yetkililer, sürdürülebilir tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek üreticilerin hem insan hem de çevre sağlığını koruyacak uygulamalara yönelmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantının sonunda üreticilerin soruları yanıtlanırken, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de üreticilere bitki ve hayvan sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika

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