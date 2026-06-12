Yangın mağduru aileye Didim Belediyesi'nden destek - Son Dakika
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Yangın mağduru aileye Didim Belediyesi'nden destek

Yangın mağduru aileye Didim Belediyesi\'nden destek
12.06.2026 10:33  Güncelleme: 10:34
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında mağdur olan aileye Didim Belediyesi ekipleri temizlik ve destek çalışması yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında mağdur olan aileye Didim Belediyesi'nden destek geldi.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Akbük'te yaşanan üzücü yangının ardından ekiplerimizle birlikte komşularımızın yanında olarak, yangından etkilenen evde temizlik ve destek çalışmalarını gerçekleştirdik. Dayanışmanın ve birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz bu süreçte, halkımızın en zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor, yangından etkilenen ailemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Didim, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın mağduru aileye Didim Belediyesi'nden destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aykut Gülgün Aykut Gülgün:
    güzel haber. belediye hızlı davranmış. bu da komşuluk anlayışı demek. sayılarının artması lazım. 0 0 Yanıtla
  • Rasim Özkan Rasim Özkan:
    iyi yapılmış da asıl yangına neden olayı ne onu bilmek lazım ki aynı şey tekrar olmasın 0 0 Yanıtla
  • Aziz Kasan Aziz Kasan:
    bu tür olaylarda devletin hızlı davranması gerekiyor ama insanlar işte başarıyı hep görmek istiyor bizim gibi çalışan insanlar kendi sorunlarımızla yeterli 0 0 Yanıtla
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