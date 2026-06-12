Yangın mağduru aileye Didim Belediyesi\'nden destek

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında mağdur olan aileye Didim Belediyesi'nden destek geldi.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Akbük'te yaşanan üzücü yangının ardından ekiplerimizle birlikte komşularımızın yanında olarak, yangından etkilenen evde temizlik ve destek çalışmalarını gerçekleştirdik. Dayanışmanın ve birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz bu süreçte, halkımızın en zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor, yangından etkilenen ailemize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz" denildi. - AYDIN