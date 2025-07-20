Didim\'de Yaz Konseri: Müzikseverlere Duygu Dolu Anlar

Kültür, sanat ve müziğin buluşma noktası olan Didim, yaz akşamlarına renk katan anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Türkü Grubu tarafından düzenlenen yaz konseri, müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleşen konserin şefliğini Selahattin Aydın üstlenirken, sunuculuğunu da Suna Çuhadar'ın yaptı. Konserde Türk Halk Müziği'nin seçkin eserleri seslendirildi. Dinleyicilerin eşlik ettiği türküler, salonu adeta bir ortak ezgiye dönüştürürken, konser boyunca büyük bir coşku ve duygu hakim oldu. Konserin sonunda Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Türkü Grubu Şefi Selahattin Aydın'a teşekkür plaketi takdim ederek emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.

Başkan Gençay konuşmasında, "Kültürel etkinliklerimizle Didim'in sanatla iç içe bir şehir olma vizyonunu sürdürüyoruz. Yaz akşamlarını halk müziğimizin birleştirici gücüyle taçlandırmak bizler için büyük bir mutluluk. Emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konsere Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut ve çok sayıda Didimli vatandaş katıldı. Didim Belediyesi'nin yaz sezonu boyunca kültür ve sanat dolu etkinliklerle halkı bir araya getirmeye devam edeceği belirtildi. - AYDIN