Didim\'de Yeni Yıl Panayırı Coşkusu Başladı

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni yıl dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından hazırlanan Yeni Yıl Panayırı'nda Didimli vatandaşlarla buluştu.

Didim Belediyesi, yeni yılı birbirinden güzel etkinliklerle karşılıyor. Didim Belediyesi tarafından, Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Yeni Yıl Panayırı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yeni Yıl Panayırı'nın yanı sıra Cumhuriyet Kent Meydanına yerleştirilen yeni yılın simgesi geyik ve noel baba, çam ağaçları, fotoğraf çekim alanları, sahne gösterileri ve birbirinden güzel sürprizler Didimli vatandaşlarla buluştu. Etkinlikler 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Cumhuriyet Kent Meydanı'nı ziyaret eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yılbaşı için açılan stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Eğlence alanlarında vatandaşlarla vakit geçiren Başkan Gençay, "Yeni yıl etkinliklerimize hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıl etkinliklerimiz ve panayırımız 31 Aralık'a kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum. Yeni yıl coşkusunu Cumhuriyet Kent Meydanı'nda hep birlikte yaşayalım" dedi. - AYDIN