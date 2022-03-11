Didim'de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Didim'de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor

11.03.2022 10:12
Didim'de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Didim Belediyesi Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen ekipler, kentte bulunan zincir marketlerde stok ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Didim Belediyesi Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen ekipler, kentte bulunan zincir marketlerde stok ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Stokçuluk ve fahiş fiyata karşı başlatılan denetimler sürüyor. Didim Belediyesi ve Didim Kaymakamlığı'nın ortak çalışması sonucu Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Son dönemde gündemde sıkça yer alan stokçuluk iddiaları sonrası bir kez daha harekete geçen ekipler, kent genelinde bulunan zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, depolarda bulunan stokları tutanak altına aldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Didim Belediyesi, İlçe Vergi Dairesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerektiğini söyledi. - AYDIN

Didim'de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor
Didim'de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor

YORUMLAR
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Demirköy'de okul servisleri denetlendi Demirköy'de okul servisleri denetlendi Söke ve Didim'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı Söke ve Didim'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı

Zabıta Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Zabıta, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
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