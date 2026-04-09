Didim Belediyesi Kadın Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı. Toplantıda, kentte kadınlara yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönem projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı mevcut çalışmaların etkinliği değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikirler paylaşıldı. Katılımcılar, kadınların yaşam kalitesini artıracak uygulamaların önemine dikkat çekti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, toplantıda yaptığı konuşmada "Kadınların hayatın her alanında aktif, üretken ve güçlü bireyler olarak yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Meclisimizin ortaya koyduğu fikirler ve projeler, kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Hep birlikte daha eşit, daha güçlü bir toplum inşa edeceğiz" dedi. - AYDIN