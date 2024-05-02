Didim Limanında Su Ürünleri Kontrolleri Yapıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde limanda su ürünleri kontrolleri yapıldı.

Didim Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde su ürünlerine yönelik kontrollerine devam ediyor. Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Liman bölgesinde marka, ağ ölçüm ve balık boy denetimi gerçekleştirildi. Balıkların avlanabilir asgari boyunun belirlenmesi, bilimsel olarak sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN