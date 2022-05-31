Didim Meslek Yüksekokulu mezunlarını uğurladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını, ADÜ Didim Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen törenle uğurladı.

Törene, Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Evrim Kamacı, STK temsilcileri, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı. Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Evrim Kamacı, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet törenimizde sizlerle birlikte olmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Öncelikle sizlere bu mutlu günümüzde bizlerle olduğunuz için şahsım ve tüm Didim Meslek Yüksekokulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 15. mezuniyet törenimizde 270 mezunumuzun daha ülkesini seven, milli ve manevi değerlerini önemseyen, donanımlı bireyler olarak ülkemizin kalkınma hamlesine işgücü olarak katılmasından dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Didim MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Evrim Kamacı'nın okul birinciliğini paylaşan Sevcan Bolat ve Atakan Tirel'e plaket ve başarı belgesi vermesiyle devam eden tören, mezun olan öğrencilerin belgelerini alması ve ardından keplerin atılmasıyla son buldu. - AYDIN