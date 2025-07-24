Didim, Milyonfest Didim 2025 ile Müziğin ve Doğanın Buluşmasına Ev Sahipliği Yapacak

Ege Bölgesi'nin gözde turizm kentlerinden biri olan Didim, bu yaz Milyonfest Didim 2025 ile müziğin ve doğanın buluştuğu unutulmaz bir festivale ev sahipliği yapacak. Didim Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festival, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda gerçekleşecek.

Doğayla iç içe, deniz kıyısında konumlanan festival alanında dört gün boyunca kamp ve konser keyfi bir arada sunulacak. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının sahne alacağı festivalde rock, pop, alternatif ve rap müziğin en sevilen isimleri müzikseverlerle buluşacak. Festival programı kapsamında; 24-27 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, "Milyonfest Didim, ilçemizin doğal ve kültürel potansiyelini tanıtmak açısından çok kıymetli bir organizasyon. Yerli ve yabancı binlerce müzikseveri Didim'de ağırlayacak bu büyük buluşmanın, hem turizmimize hem de yerel ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Tüm sanatseverleri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN