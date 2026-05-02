Didim Sanat Sokağı için başvurular başlıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde sanat ile emeği bir araya getiren Sanat Sokağı projesi için stant başvuruları başlıyor.

El emeği ürünlerini sergilemek ve sanatla iç içe bir ortamda yer almak isteyenler için başvuru süreci 4-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular, Didim Belediyesi Halk Masası üzerinden kabul edilecek. Sanat Sokağı'nda stant açmak isteyen Didimlilerin, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvuru şartları ise şöyle:

"Didim'de ikamet ediyor olmak, Engelli raporu sunabilmek, Kontenjanın sınırlı olması"

Başkan Hatice Gençay'dan davet

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Sanat Sokağı'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın ve emeğin değer bulduğu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Didim'de üretim yapan, el emeğini paylaşmak isteyen halkımızı Sanat Sokağı'na başvuru yapmaya davet ediyorum. Birlikte üreten ve paylaşan bir kent olmaya devam edeceğiz" - AYDIN