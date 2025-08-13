Didim Yaz Şenlikleri Coşkulu Bir Konserle Başladı

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenlikleri, muhteşem bir konserle başladı.

Sanatın ve kültürün buluşma noktası Didim, yaz akşamlarını renklendiren birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Didim Belediyesi'nin organize ettiği yaz şenlikleri, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen coşkulu bir konserle start aldı. Didimli yerel sanatçıların sahne aldığı gecede, müzik ve ritmin enerjisi meydanı dolduran halkla buluştu. Yoğun katılımın olduğu konser, keyifli anlar ve unutulmaz şarkılarla yaz akşamına ayrı bir güzellik kattı.

Yaz şenlikleri hakkında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim Belediyesi olarak yaz akşamlarını daha keyifli, daha renkli hale getirmek amacıyla başlattığımız yaz şenlikleri, halkımızın enerjisi ve coşkusuyla çok daha güzel bir hale geliyor. Cumhuriyet Kent Meydanı, yerel sanatçılarımızın sahnesiyle adeta büyülendi. Bizlerle birlikte olan, şarkılara eşlik eden, meydanı dolduran tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Yaz şenliklerimiz tüm hızıyla devam edecek" diye konuştu. - AYDIN