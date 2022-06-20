Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı

20.06.2022 09:52
Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı

Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Babalar Günü nedeniyle düzenlenen film gösterimi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Babalar Günü nedeniyle düzenlenen film gösterimi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Babalar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı'nda film gösterimi gerçekleştirildi.

Başrollerini Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun ve Berker Güven'in oluşturduğu Babam adlı film, Didimliler'e duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan 1000'den fazla vatandaş, Didim Belediyesi tarafından dağıtılan mısır ve içeceklerin de alarak gecenin keyfini çıkardı.

Etkinliğe katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

YORUMLAR
500
Başkan Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte pasta yaparak Babalar Günü'nü kutladı Başkan Yazıcı, AÇEM'li babalar ile birlikte pasta yaparak Babalar Günü'nü kutladı İzmit Belediyesi, İlçenin En Yaşlı Babası Olan Hikmet Kemal Tüzün'ün Babalar Günü'nü Kutladı İzmit Belediyesi, İlçenin En Yaşlı Babası Olan Hikmet Kemal Tüzün'ün Babalar Günü'nü Kutladı
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
09:43 Gupse Özay sosyal medya hesabından duyurdu: Önce küçük kızımız doğsun sonra projelere devam
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:21 Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
08:18 İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 09:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement