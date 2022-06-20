Etkinliğe katılan 1000'den fazla vatandaş, Didim Belediyesi tarafından dağıtılan mısır ve içeceklerin de alarak gecenin keyfini çıkardı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı - Son Dakika

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